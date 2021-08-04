РБК: производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи
Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ) попросили премьер-министра Михаила Мишустина устранить пробелы в отраслевом законодательстве, из-за которых в больницы поставляются небезопасные маски-респираторы, не защищающие персонал в красной зоне, сообщает РБК со ссылкой на обращение ассоциаций.
Авторами обращения стали Ассоциация изготовителей и поставщиков средств хим- и биозащиты и Ассоциация разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты. Они отмечают, что в настоящий момент производители СИЗ могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке и не предоставлять документы о проведении токсикологических и технических испытаний в течение 150 дней со дня регистрации, такое постановление правительства было принято весной 2020 г. на фоне дефицита средств защиты.
Также из-за упрощенного порядка регистрации недобросовестные производители маркируют свои изделия определенными классами защиты без их подтверждения и прохождения необходимых испытаний. Закон о закупках не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам, поэтому больницы вынуждены закупать такие изделия. Кроме того, по мнению авторов обращения, Росздравнадзор выдает регистрационные удостоверения на продукцию, описание которой может вводить в заблуждение.
В связи с этим ассоциации просят Мишустина внести в действующие нормативные акты пункт о наличии сертификата качества у СИЗ, которые используются в медучреждениях, запретить поставку в больницы респираторов и респираторных масок, которые не прошли необходимые исследования и исключить респираторы общего применения, а также одноразовые и многоразовые маски для защиты дыхательных путей из перечня медизделий, для которых действует упрощенная регистрация.