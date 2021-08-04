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РБК: производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи

Ведомости

Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ) попросили премьер-министра Михаила Мишустина устранить пробелы в отраслевом законодательстве, из-за которых в больницы поставляются небезопасные маски-респираторы, не защищающие персонал в красной зоне, сообщает РБК со ссылкой на обращение ассоциаций.

Авторами обращения стали Ассоциация изготовителей и поставщиков средств хим- и биозащиты и Ассоциация разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты. Они отмечают, что в настоящий момент производители СИЗ могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке и не предоставлять документы о проведении токсикологических и технических испытаний в течение 150 дней со дня регистрации, такое постановление правительства было принято весной 2020 г. на фоне дефицита средств защиты.

Также из-за упрощенного порядка регистрации недобросовестные производители маркируют свои изделия определенными классами защиты без их подтверждения и прохождения необходимых испытаний. Закон о закупках не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам, поэтому больницы вынуждены закупать такие изделия. Кроме того, по мнению авторов обращения, Росздравнадзор выдает регистрационные удостоверения на продукцию, описание которой может вводить в заблуждение.

В связи с этим ассоциации просят Мишустина внести в действующие нормативные акты пункт о наличии сертификата качества у СИЗ, которые используются в медучреждениях, запретить поставку в больницы респираторов и респираторных масок, которые не прошли необходимые исследования и исключить респираторы общего применения, а также одноразовые и многоразовые маски для защиты дыхательных путей из перечня медизделий, для которых действует упрощенная регистрация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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