РБК: производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи

В связи с этим ассоциации просят Мишустина внести в действующие нормативные акты пункт о наличии сертификата качества у СИЗ, которые используются в медучреждениях, запретить поставку в больницы респираторов и респираторных масок, которые не прошли необходимые исследования и исключить респираторы общего применения, а также одноразовые и многоразовые маски для защиты дыхательных путей из перечня медизделий, для которых действует упрощенная регистрация.