Умер режиссер Александр Аравин
Режиссер Александр Аравин умер в возрасте 63 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«На 64-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича», — говорится в сообщении.
Аравин окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Александра Кайдановского). После этого дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным фильмом «Письма в прошлую жизнь».
Среди режиссерских работ Аравина телевизионные сериалы «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4», «Завтрашние заботы», «Завещание ночи», «Есть ли нам судьба…», «Последняя встреча», «Пираньи», «Команда восемь», «Лекарство против страха», «Доброе имя», «Розыгрыш», «Мачеха», «Каменное сердце», «Крылья», «Решение о ликвидации».