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Умер режиссер Александр Аравин

Ведомости

Режиссер Александр Аравин умер в возрасте 63 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 64-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича», — говорится в сообщении.

Аравин окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Александра Кайдановского). После этого дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным фильмом «Письма в прошлую жизнь».

Среди режиссерских работ Аравина телевизионные сериалы «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4», «Завтрашние заботы», «Завещание ночи», «Есть ли нам судьба…», «Последняя встреча», «Пираньи», «Команда восемь», «Лекарство против страха», «Доброе имя», «Розыгрыш», «Мачеха», «Каменное сердце», «Крылья», «Решение о ликвидации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных