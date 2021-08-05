Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели
Главным условием введения в России четырехдневной рабочей недели является сохранение заработной платы сотрудников, заявил в интервью «Известиям» глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
«Главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку», — сказал Шмаков.
В качестве примера он привел крупнейшее предприятие Удмуртии, где в связи с введенной «четырехдневкой» зарплата сотрудников сокращена на 20%. В связи с этим надо говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях, отметил глава ФНПР. При этом, по его словам, должна быть разработана государственная программа, «ведь от этого зависит многое: работа школ, детских садов, всей сферы обслуживания и так далее».
Если такая инициатива будет серьезно проработана и будет сохранен баланс между временем труда и отдыха, ее можно будет обсуждать и согласовывать. Сегодня этот вопрос обсуждается на различных совещаниях. ФНПР поддерживает такое предложение, хотя и относится к нему прагматично. По прогнозам федерации, его реализация произойдет «не в ближайшие два года точно», добавил Шмаков.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели. Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.