Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели

В качестве примера он привел крупнейшее предприятие Удмуртии, где в связи с введенной «четырехдневкой» зарплата сотрудников сокращена на 20%. В связи с этим надо говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях, отметил глава ФНПР. При этом, по его словам, должна быть разработана государственная программа, «ведь от этого зависит многое: работа школ, детских садов, всей сферы обслуживания и так далее».