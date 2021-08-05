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Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели

Ведомости

Главным условием введения в России четырехдневной рабочей недели является сохранение заработной платы сотрудников, заявил в интервью «Известиям» глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. 

«Главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку», — сказал Шмаков.

В качестве примера он привел крупнейшее предприятие Удмуртии, где в связи с введенной «четырехдневкой» зарплата сотрудников сокращена на 20%. В связи с этим надо говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях, отметил глава ФНПР. При этом, по его словам, должна быть разработана государственная программа, «ведь от этого зависит многое: работа школ, детских садов, всей сферы обслуживания и так далее».

Если такая инициатива будет серьезно проработана и будет сохранен баланс между временем труда и отдыха, ее можно будет обсуждать и согласовывать. Сегодня этот вопрос обсуждается на различных совещаниях. ФНПР поддерживает такое предложение, хотя и относится к нему прагматично. По прогнозам федерации, его реализация произойдет «не в ближайшие два года точно», добавил Шмаков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели. Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. 

Ранее по теме: Минтруд не увидел предпосылок для введения четырехдневки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных