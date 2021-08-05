Российские волейболисты сыграют в финале Олимпиады с французами
Мужская сборная России по волейболу в финале сыграет с командой Франции на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости». Матч состоится 7 августа.
В полуфинале россияне обыграли бразильцев со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Самыми результативными игроками игры стали Максим Михайлов – 22 очка, Егор Клыка – 15 очков, Иван Яковлев – 12 очков, Йоанди Леаль – 18 очков.
Команда Франции в полуфинале победила сборную Аргентины со счетом 3:0.
Россия находится на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. Российские спортсмены завоевали 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.