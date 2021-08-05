Россиянка Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде
Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпийских играх, сообщили «РИА Новости».
Сидорова показала результат 4,85 м. Золото выиграла американка Кэти Наджотт – 4,90 м, бронзу – британка Холли Брэдшоу с результатом 4,85 м.
Россия находится на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. Российские спортсмены завоевали 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.