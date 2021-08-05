Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой «Орел»
Сообщения о том, что российская атомная подлодка «Орел» потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
По словам собеседника, подводный крейсер прошел проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота. «В настоящее время АПЛ "Орел" выполняет задачи по предназначению», — цитирует агентство собеседника.
Ранее о том, что российский атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход недалеко от датского острова Сейерё, сообщили в Facebook моряки датского военного крейсера Diana.
Уточнялось, что корабль занимался патрулированием и сопровождал подлодку, которая направлялась из Санкт-Петербурга к Кольскому полуострову.