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Источник опроверг информацию о потере хода атомной подлодкой «Орел»

Ведомости

Сообщения о том, что российская атомная подлодка «Орел» потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника, подводный крейсер прошел проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота. «В настоящее время АПЛ "Орел" выполняет задачи по предназначению», — цитирует агентство собеседника.

Ранее о том, что российский атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход недалеко от датского острова Сейерё, сообщили в Facebook моряки датского военного крейсера Diana.

Уточнялось, что корабль занимался патрулированием и сопровождал подлодку, которая направлялась из Санкт-Петербурга к Кольскому полуострову.

Ранее по теме: В Дании рассказали о временно потерявшей ход российской подлодке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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