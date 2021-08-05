Оглашение приговора по делу Калви перенесли на 6 августа

Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Как объяснял в суде сам Калви, кредит ПКБ банк выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб.