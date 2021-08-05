Оглашение приговора по делу Калви перенесли на 6 августа
Мещанский суд Москвы продолжит оглашение приговора основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви 6 августа, объявила судья Анна Сокова на заседании в четверг.
«Оглашение приговора будет продолжено 6 августа в 10.00», — цитирует «Интерфакс» судью.
Ранее сегодня суд признал Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный». Вместе с Калви виновными признаны шестеро фигурантов дела — партнеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в совет директоров банка «Восточный» в 2017 г., советник предправления «Норвик банка», в прошлом предправления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4-5 лет условно для его коллег.
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст.160).
По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.
Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Как объяснял в суде сам Калви, кредит ПКБ банк выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб.