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Оглашение приговора по делу Калви перенесли на 6 августа

Ведомости

Мещанский суд Москвы продолжит оглашение приговора основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви 6 августа, объявила судья Анна Сокова на заседании в четверг.

«Оглашение приговора будет продолжено 6 августа в 10.00», — цитирует «Интерфакс» судью.

Ранее сегодня суд признал Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный». Вместе с Калви виновными признаны шестеро фигурантов дела — партнеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в совет директоров банка «Восточный» в 2017 г., советник предправления «Норвик банка», в прошлом предправления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4-5 лет условно для его коллег.

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст.160).

По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.

Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Как объяснял в суде сам Калви, кредит ПКБ банк выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб.

Ранее по теме: Суд признал Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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