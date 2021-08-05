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CNN узнал о наличии у спецслужб США данных о происхождении коронавируса

Ведомости

Разведывательные службы США получили доступ к «гигантскому каталогу» данных, которые могут помочь в установлении источников коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на источники. Информация содержит генетические чертежи, взятые из образцов вируса, изученного в лаборатории в Ухане.

Каким образом американские спецслужбы получили доступ к каталогу, неизвестно. Как предполагает телеканал, это могло произойти в результате взлома облачных серверов. Теперь же американцам предстоит расшифровать полученные сведения. Для этого им понадобятся суперкомпьютеры из национальных лабораторий Министерства энергетики.

Сложность в изучении данных заключается и в недостатке квалифицированных кадров. Собеседник CNN рассказал, что нужны не просто ученые, специализирующиеся на теме генетического секвенирования, но и владеющие мандаринским диалектом китайского. При этом такие кадры должны иметь надлежащий уровень допуска к секретной информации.

Сколько времени займет расшифровка сведений, неясно. При этом США надеются не только установить происхождение вируса, но и понять, каким образом он передался от животного человеку.

В начале августа издание The Hill сообщило, что член комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол опубликовал расследование о происхождении коронавируса, в котором утверждается, что инфекция просочилась из лаборатории Уханьского института вирусологии. Из документа следует, что ученые местной лаборатории, в том числе исследователи из США, могли модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов вмешательства. Первые случаи коронавируса могли появиться в Китае в августе или сентябре 2019 г., а не в ноябре, как предполагалось ранее.

Ранее по теме: В США опубликовали доклад о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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