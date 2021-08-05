CNN узнал о наличии у спецслужб США данных о происхождении коронавируса

В начале августа издание The Hill сообщило, что член комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол опубликовал расследование о происхождении коронавируса, в котором утверждается, что инфекция просочилась из лаборатории Уханьского института вирусологии. Из документа следует, что ученые местной лаборатории, в том числе исследователи из США, могли модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов вмешательства. Первые случаи коронавируса могли появиться в Китае в августе или сентябре 2019 г., а не в ноябре, как предполагалось ранее.