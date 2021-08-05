CNN узнал о наличии у спецслужб США данных о происхождении коронавируса
Разведывательные службы США получили доступ к «гигантскому каталогу» данных, которые могут помочь в установлении источников коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на источники. Информация содержит генетические чертежи, взятые из образцов вируса, изученного в лаборатории в Ухане.
Каким образом американские спецслужбы получили доступ к каталогу, неизвестно. Как предполагает телеканал, это могло произойти в результате взлома облачных серверов. Теперь же американцам предстоит расшифровать полученные сведения. Для этого им понадобятся суперкомпьютеры из национальных лабораторий Министерства энергетики.
Сложность в изучении данных заключается и в недостатке квалифицированных кадров. Собеседник CNN рассказал, что нужны не просто ученые, специализирующиеся на теме генетического секвенирования, но и владеющие мандаринским диалектом китайского. При этом такие кадры должны иметь надлежащий уровень допуска к секретной информации.
Сколько времени займет расшифровка сведений, неясно. При этом США надеются не только установить происхождение вируса, но и понять, каким образом он передался от животного человеку.
В начале августа издание The Hill сообщило, что член комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол опубликовал расследование о происхождении коронавируса, в котором утверждается, что инфекция просочилась из лаборатории Уханьского института вирусологии. Из документа следует, что ученые местной лаборатории, в том числе исследователи из США, могли модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов вмешательства. Первые случаи коронавируса могли появиться в Китае в августе или сентябре 2019 г., а не в ноябре, как предполагалось ранее.