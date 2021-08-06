МОК лишил аккредитации двух тренеров белорусской спортсменки Тимановской
Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитации двух тренеров Белорусской сборной Артура Шимака и Юрия Моисевича после ситуации вокруг бегуньи Кристины Тимановской, говорится в официальном аккаунте МОК в Twitter.
Такое решение принято в рамках расследования дисциплинарной комиссии МОК по скандалу вокруг Тимановской. Организация, в частности, проверяла, какова была роль Шумака и Моисевича в этой ситуации. Тренеров Тимановской обязали немедленно покинуть Олимпийскую деревню. МОК объяснил, что отстранение тренеров принято «в качестве временной меры в интересах благополучия спортсменов из Белоруссии, которые все еще находятся в Токио».
«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отозвал аккредитацию Шимака и Моисевича», — говорится в сообщении. Тренеры покинули Олимпийскую деревню. Им дадут возможность высказаться, добавили в МОК.
3 августа МОК объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской, отстраненной от Олимпийских игр после критики руководства сборной Белоруссии. В МОК рассказали, что ждут разъяснений от Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, а по результатам проверки в отношении него будут приняты дисциплинарные меры.
Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму, сообщало издание «Трибуна». По словам спортсменки, ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.
В свою очередь в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой из-за ее «эмоционально-психологического состояния». Спортсменка опровергла это заявление в своем Instagram. Она утверждает, что ее пытались насильно отправить в Белоруссию из-за критики руководства национальной олимпийской сборной.
Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что спортсменку насильно вывозят из Токио из-за ее критики в адрес тренеров.
Спортсменка получила гуманитарную визу Польши, сейчас она находится в Варшаве. Тимановская заявила, что готова вернуться в Белоруссию, когда это будет для нее безопасно.