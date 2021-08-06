В центре «Вектор» усомнились в искусственном происхождении COVID-19
Пока нет ни одного убедительного доказательства искусственного происхождения коронавируса, заявил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса», – сказал Семенов (цитата по ТАСС).
Вероятнее всего, первичным резервуаром были летучие мыши, отметил он. «Явилось ли это результатом того, что летучую мышь съела какая-нибудь зверюшка, от которой уже заразились люди, или напрямую – потому что китайцы употребляют в пищу мясо и летучих мышей, либо это случилось в результате какой-то лабораторной аварии», – предположил ученый.
Он подчеркнул, что COVID-19 является «абсолютно природным» вирусом, «никаких сверхъестественных вещей, которых мы бы не видели в других коронавирусах, мы в нем не обнаруживаем». Заявления об искусственном происхождении коронавируса Семенов назвал политическими.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству.
В марте ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».