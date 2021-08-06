В центре «Вектор» усомнились в искусственном происхождении COVID-19

Вероятнее всего, первичным резервуаром были летучие мыши, отметил он. «Явилось ли это результатом того, что летучую мышь съела какая-нибудь зверюшка, от которой уже заразились люди, или напрямую – потому что китайцы употребляют в пищу мясо и летучих мышей, либо это случилось в результате какой-то лабораторной аварии», – предположил ученый.