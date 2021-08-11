В Эстонии повторно объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В прошлом году в Эстонии была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, когда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом. Ее отменили в этом году 1 июля. Сейчас в больницах страны также находятся 63 пациента с коронавирусной инфекцией, отмечает портал.