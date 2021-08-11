В Эстонии повторно объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Департамент здоровья объявил чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за возрастающего риска заражения коронавирусом и ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщает портал ERR.ee.
«На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом», — заявил гендиректор департамента здоровья Юллар Ланно.
По его словам, в основном в больницы попадают те пациенты с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию. «Это дает надежду, что потребность в стационарном лечении останется более скромной по сравнению с пиком во время последней волны коронавируса», — добавил Ланно.
В прошлом году в Эстонии была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, когда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом. Ее отменили в этом году 1 июля. Сейчас в больницах страны также находятся 63 пациента с коронавирусной инфекцией, отмечает портал.