В Подмосковье задержали третьего сбежавшего из ИВС в Истре

Из-за побега пятерых заключенных Следственный комитет (СК) России возбудил дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге до 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Как позже сообщили в СК, один из сотрудников изолятора намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.