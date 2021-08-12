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В Подмосковье задержали третьего сбежавшего из ИВС в Истре

Ведомости

Третий сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре сдался полиции, на свободе находятся еще двое участников побега, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», — сказала Волк. Она не назвала имя сдавшегося, однако источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что это не обвиняемый в убийстве и самый опасный из беглецов Александр Мавриди.

До этого в Подольске на съемной квартире обнаружили и задержали двух других участников побега — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Вместе с ними задержали также арендаторов квартиры — мужчину и женщину, которых подозревают в пособничестве побегу.

О побеге подсудимых из ИВС в Истре 6 августа сообщила прокуратура. Кроме уже задержанных Цурканы и Грозавы сбежали также Александр Бутнару, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний подозревается в убийстве бизнесмена Владимира Маругова — гендиректора МПК «Мясная империя», известного как «мясной король».

Из-за побега пятерых заключенных Следственный комитет (СК) России возбудил дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге до 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Как позже сообщили в СК, один из сотрудников изолятора намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.

Ранее по теме: В Подмосковье задержали двоих сбежавших из изолятора в Истре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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