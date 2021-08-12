В Подмосковье задержали третьего сбежавшего из ИВС в Истре
Третий сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре сдался полиции, на свободе находятся еще двое участников побега, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», — сказала Волк. Она не назвала имя сдавшегося, однако источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что это не обвиняемый в убийстве и самый опасный из беглецов Александр Мавриди.
До этого в Подольске на съемной квартире обнаружили и задержали двух других участников побега — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Вместе с ними задержали также арендаторов квартиры — мужчину и женщину, которых подозревают в пособничестве побегу.
О побеге подсудимых из ИВС в Истре 6 августа сообщила прокуратура. Кроме уже задержанных Цурканы и Грозавы сбежали также Александр Бутнару, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний подозревается в убийстве бизнесмена Владимира Маругова — гендиректора МПК «Мясная империя», известного как «мясной король».
Из-за побега пятерых заключенных Следственный комитет (СК) России возбудил дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге до 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Как позже сообщили в СК, один из сотрудников изолятора намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.