Жителей Керчи призвали готовиться к возможной эвакуации из-за подтоплений
Власти Керчи обратились к жителям города с просьбой быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений в результате сильных дождей. Об этом сообщается на странице администрации Керчи в Facebook.
«Населению муниципального образования городской округ Керчь, проживающему в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, необходимо принять все меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений», — говорится в сообщении. В частности, власти призвали подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания, а также быть готовыми к возможной эвакуации.
Ранее сообщалось, что около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей. В МЧС уточняли, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали. При этом из-за ливней ограничили движение на 54-м км трассы «Таврида».
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с.