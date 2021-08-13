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Жителей Керчи призвали готовиться к возможной эвакуации из-за подтоплений

Ведомости

Власти Керчи обратились к жителям города с просьбой быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений в результате сильных дождей. Об этом сообщается на странице администрации Керчи в Facebook.

«Населению муниципального образования городской округ Керчь, проживающему в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, необходимо принять все меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений», — говорится в сообщении. В частности, власти призвали подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания, а также быть готовыми к возможной эвакуации.

Ранее сообщалось, что около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей. В МЧС уточняли, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали. При этом из-за ливней ограничили движение на 54-м км трассы «Таврида».

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с.

Ранее по теме: В Крыму из-за дождей подтопило около ста домовладений и трассу «Таврида»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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