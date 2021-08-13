Жителей Керчи призвали готовиться к возможной эвакуации из-за подтоплений

Ранее сообщалось, что около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей. В МЧС уточняли, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали. При этом из-за ливней ограничили движение на 54-м км трассы «Таврида».