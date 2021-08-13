В Новороссийске введен режим ЧС из-за ливней
В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), в городе ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
«Сегодня, 13 августа, в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 09:00 часов в городе введен режим ЧС», — говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте администрации города, продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий. Власти также предупреждают о необходимости не покидать здания и помещения, ограничить выход на отрытую низинную территорию, пляжи и передвижение на личном транспорте. Также они советуют припарковывать личные транспортные средства на местах, расположенных на возвышенности.
В Анапе введён режим повышенной готовности, все силы городских и экстренных служб направлены на борьбу с последствиями стихии, сообщается на сайте администрации города. «За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков. Многие участки города, в том числе в жилом секторе, оказались подтопленными», — говорится в сообщении. Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки Виноградного и Уташа.
Позднее власти Анапы объявили о введении режима ЧС в связи с тем, что прогнозируется новый залповый выброс осадков – до 50 мм. «В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», — сообщила пресс-служба администрации города.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы. «Где-то подтопило земельные участки, а где-то вода зашла в жилые дома. Но самое главное, что нигде не пришлось эвакуировать жителей», — сообщил он в своем Telegram-канале.