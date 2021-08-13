В Новороссийске введен режим ЧС из-за ливней

В Анапе введён режим повышенной готовности, все силы городских и экстренных служб направлены на борьбу с последствиями стихии, сообщается на сайте администрации города. «За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков. Многие участки города, в том числе в жилом секторе, оказались подтопленными», — говорится в сообщении. Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки Виноградного и Уташа.