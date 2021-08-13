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В Новороссийске введен режим ЧС из-за ливней

Ведомости

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), в городе ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«Сегодня, 13 августа, в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 09:00 часов в городе введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте администрации города, продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий. Власти также предупреждают о необходимости не покидать здания и помещения, ограничить выход на отрытую низинную территорию, пляжи и передвижение на личном транспорте. Также они советуют припарковывать личные транспортные средства на местах, расположенных на возвышенности.  

В Анапе введён режим повышенной готовности, все силы городских и экстренных служб направлены на борьбу с последствиями стихии, сообщается на сайте администрации города. «За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков. Многие участки города, в том числе в жилом секторе, оказались подтопленными», — говорится в сообщении. Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки Виноградного и Уташа.

Позднее власти Анапы объявили о введении режима ЧС в связи с тем, что прогнозируется новый залповый выброс осадков – до 50 мм. «В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», — сообщила пресс-служба администрации города.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы. «Где-то подтопило земельные участки, а где-то вода зашла в жилые дома. Но самое главное, что нигде не пришлось эвакуировать жителей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Жителей Керчи призвали готовиться к возможной эвакуации из-за подтоплений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных