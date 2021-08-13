В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи
Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за шторма, сообщила пресс-служба городской администрации.
«В Сочи для купания закрыты все пляжи, такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни», — говорится в сообщении.
В связи со штормом в городе усилены проверки незакрепленных пляжей. При выявлении купающихся в запрещенных местах с ними проводят разъяснительную беседу и перенаправляют на организованные пляжи. В случае отказа в отношении нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении, штраф за которое в регионе составляет 1000 руб.
В ночь с четверга на пятницу в некоторых районах Краснодарского края шел сильный ливень. Больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, отметив, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды – ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с этим власти Анапы и Новороссийска ввели режим ЧС.
Месяц назад в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов. В городе выпало около месячной нормы осадков, была повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей. В связи с непогодой в Сочи объявили штормовое предупреждение и закрыли пляжи.