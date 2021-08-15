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Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении вертолета на Камчатке

Ведомости

Поисковики подняли из воды тело четвертого погибшего в результате крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Со дна Курильского озера удалось поднять четвертое тело погибшего в результате крушения вертолета Ми-8», – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Пока поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погодных условий.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Живыми нашли восемь человек. Двое из них находятся в реанимации, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ранее сегодня пресс-служба краевого управления МЧС сообщила об обнаружении корпуса вертолета на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м, рядом с ним находились и тела нескольких человек. 

Следствие рассматривает три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. СК допросил генерального директора «Витязь-аэро» и технический персонал.

Ранее по теме: «Витязь-аэро» запретили совершать перевозки после крушения вертолета на Камчатке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных