Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении вертолета на Камчатке
Поисковики подняли из воды тело четвертого погибшего в результате крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Со дна Курильского озера удалось поднять четвертое тело погибшего в результате крушения вертолета Ми-8», – говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Пока поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погодных условий.
Утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Живыми нашли восемь человек. Двое из них находятся в реанимации, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Ранее сегодня пресс-служба краевого управления МЧС сообщила об обнаружении корпуса вертолета на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м, рядом с ним находились и тела нескольких человек.
Следствие рассматривает три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. СК допросил генерального директора «Витязь-аэро» и технический персонал.