Умер чемпион мира по футболу Герд Мюллер

Мюллер начал играл за «Баварию» с 1964 г. по 1979г., в 1972 г. он в составе сборной ФРГ взял кубок Чемпионата Европы, а в 1974 г. – Чемпионата Мира. За свою карьеру в «Баварии» он забил 566 голов и установил рекорд в 365 голов в Бундеслиге, который до сих пор остается непобитым.