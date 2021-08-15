Умер чемпион мира по футболу Герд Мюллер
Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ, бывший форвард «Баварии» Герд Мюллер скончался после болезни на 76-м году жизни, сообщается на сайте ФК, за который играл футболист.
«Сегодня печальный и черный день для Баварии и всех ее болельщиков... Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших — и прекрасным человеком, личностью мирового футбола», – заявил президент ФК Герберт Хайнер.
Мюллер начал играл за «Баварию» с 1964 г. по 1979г., в 1972 г. он в составе сборной ФРГ взял кубок Чемпионата Европы, а в 1974 г. – Чемпионата Мира. За свою карьеру в «Баварии» он забил 566 голов и установил рекорд в 365 голов в Бундеслиге, который до сих пор остается непобитым.
Последние годы своей жизни бывший форвард, у которого диагностировал болезнь Альцгеймера, провел в доме престарелых к югу от Мюнхена.