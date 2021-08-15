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Умер чемпион мира по футболу Герд Мюллер

Ведомости

Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ, бывший форвард «Баварии» Герд Мюллер скончался после болезни на 76-м году жизни, сообщается на сайте ФК, за который играл футболист.

«Сегодня печальный и черный день для Баварии и всех ее болельщиков... Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших — и прекрасным человеком, личностью мирового футбола», – заявил президент ФК Герберт Хайнер.

Мюллер начал играл за «Баварию» с 1964 г. по 1979г., в 1972 г. он в составе сборной ФРГ взял кубок Чемпионата Европы, а в 1974 г. – Чемпионата Мира. За свою карьеру в «Баварии» он забил 566 голов и установил рекорд в 365 голов в Бундеслиге, который до сих пор остается непобитым.

Последние годы своей жизни бывший форвард, у которого диагностировал болезнь Альцгеймера, провел в доме престарелых к югу от Мюнхена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных