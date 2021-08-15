Правительство усовершентствовало правила подключения многоквартирных домов к электросетям
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, благодаря которым подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле, сообщается на сайте правительства.
В соответствии с нововведениями, электросетевые организации должны будут протягивать кабель непосредственно к распределительному щиту, а не до границы земельного участка, на котором располагается дом, как было раньше.
«Действие постановления распространяется на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории. Он заключается между и компанией, планирующей строить жильё, и местными властями по итогам аукциона на право аренды», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе правительства, решение позволит снизить затраты на процедуру технологического подключения, что благотворно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке.