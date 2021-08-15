СМИ сообщили о гибели мэра Кривого Рога
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Константин Павлов погиб в селе Вольное, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.
Информацию порталу подтвердил в том числе и губернатор области Валентин Резниченко. Отмечается, что тело Павлова нашли на веранде загородного дома, а полиция проверяет версии об убийстве и самоубийстве.
«Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый, рассказывал о своих планах»
Павлов, будучи кандидатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», стал мэром Кривого Рога в 2020 г., до этого он дважды избирался в украинский парламент.