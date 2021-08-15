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СМИ сообщили о гибели мэра Кривого Рога

Ведомости

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Константин Павлов погиб в селе Вольное, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Информацию порталу подтвердил в том числе и губернатор области Валентин Резниченко. Отмечается, что тело Павлова нашли на веранде загородного дома, а полиция проверяет версии об убийстве и самоубийстве. 

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рябинович в своем Facebook усомнился в версии о самоубийстве своего сопартийца.

«Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый, рассказывал о своих планах»

Павлов, будучи кандидатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», стал мэром Кривого Рога в 2020 г., до этого он дважды  избирался в украинский парламент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных