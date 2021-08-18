Жителей Москвы предупредили о ливнях с градом

«С 16:00 в столице ожидается ливень с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 25 м в секунду. Сильный дождь продолжит идти до утра четверга, 19 августа. В отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков», — пояснили в мэрии. Там заверили, что городские службы приведены в состояние готовности, очищают ливневую канализацию.