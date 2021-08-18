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Жителей Москвы предупредили о ливнях с градом

Ведомости

Вечером в Москве ожидаются ливень, шквалистый ветер и град, говорится в экстренном предупреждении столичной мэрии.

«С 16:00 в столице ожидается ливень с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 25 м в секунду. Сильный дождь продолжит идти до утра четверга, 19 августа.  В отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков», — пояснили в мэрии. Там заверили, что городские службы приведены в состояние готовности, очищают ливневую канализацию.

«Из-за погодных условий возможны повреждения линий электропередачи, затопление отдельных территорий, рост числа ДТП и случаев травматизма. Москвичей просят быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — добавили в мэрии Москвы.

Накануне Гидрометцентр сообщал об аномальной жаре в ряде регионов России. В Курской, Орловской и Белгородской областях температура воздуха в определенные периоды достигала 35-36 градусов. В Оренбургской области, в Удмуртии, Марий Эл и в Ульяновской области также зафиксирована аномально жаркая погода.

Ранее по теме: Гидрометцентр сообщил об аномальной жаре в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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