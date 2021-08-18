Жителей Москвы предупредили о ливнях с градом
Вечером в Москве ожидаются ливень, шквалистый ветер и град, говорится в экстренном предупреждении столичной мэрии.
«С 16:00 в столице ожидается ливень с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 25 м в секунду. Сильный дождь продолжит идти до утра четверга, 19 августа. В отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков», — пояснили в мэрии. Там заверили, что городские службы приведены в состояние готовности, очищают ливневую канализацию.
«Из-за погодных условий возможны повреждения линий электропередачи, затопление отдельных территорий, рост числа ДТП и случаев травматизма. Москвичей просят быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — добавили в мэрии Москвы.
Накануне Гидрометцентр сообщал об аномальной жаре в ряде регионов России. В Курской, Орловской и Белгородской областях температура воздуха в определенные периоды достигала 35-36 градусов. В Оренбургской области, в Удмуртии, Марий Эл и в Ульяновской области также зафиксирована аномально жаркая погода.