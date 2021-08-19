Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Вакцину «Спутник V» модифицировали под «дельта»-штамм коронавируса

Ведомости

Разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» центр им. Гамалеи модифицировал препарат специально под штамм «дельта» COVID-19, сообщил «Интерфаксу» директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, говорить о степени эффективности такой вакцины пока рано. «Все начали делать вакцину на основе последовательности дельта-штамма, а будет ли она лучше против дельта-штамма, априори никто сказать не может», — сообщил Гинцбург. По его словам, из-за доминирования дельта-штамма в России отмечается высокая смертность от коронавируса при снижении заболеваемости.

«Сейчас — это сто процентов "дельта“, — сказал Гинцбург. — Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней». При других вариантах коронавируса, по его словам, иммунная система успевала вырабатывать антитела за 10-14 дней, а реаниматологи «помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает». В случае с дельта-штаммом «они не успевают», сказал Гинцбург.

Он также отметил, что в будущем возможно появление других мутаций. «Насчет более опасного — не знаю, но другие мутации возможны», — сказал Гинцбург.

В России с 12 августа шесть дней подряд регистрировали более 800 умерших от коронавируса за сутки несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца.

Ранее по теме: Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»

Ранее Гинцбург говорил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «дельта». Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее эффективна против штамма «дельта», показатель составляет около 83%.

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «дельта».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных