Вакцину «Спутник V» модифицировали под «дельта»-штамм коронавируса

«Сейчас — это сто процентов "дельта“, — сказал Гинцбург. — Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней». При других вариантах коронавируса, по его словам, иммунная система успевала вырабатывать антитела за 10-14 дней, а реаниматологи «помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает». В случае с дельта-штаммом «они не успевают», сказал Гинцбург.