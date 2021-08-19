Вакцину «Спутник V» модифицировали под «дельта»-штамм коронавируса
Разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» центр им. Гамалеи модифицировал препарат специально под штамм «дельта» COVID-19, сообщил «Интерфаксу» директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.
По его словам, говорить о степени эффективности такой вакцины пока рано. «Все начали делать вакцину на основе последовательности дельта-штамма, а будет ли она лучше против дельта-штамма, априори никто сказать не может», — сообщил Гинцбург. По его словам, из-за доминирования дельта-штамма в России отмечается высокая смертность от коронавируса при снижении заболеваемости.
«Сейчас — это сто процентов "дельта“, — сказал Гинцбург. — Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней». При других вариантах коронавируса, по его словам, иммунная система успевала вырабатывать антитела за 10-14 дней, а реаниматологи «помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает». В случае с дельта-штаммом «они не успевают», сказал Гинцбург.
Он также отметил, что в будущем возможно появление других мутаций. «Насчет более опасного — не знаю, но другие мутации возможны», — сказал Гинцбург.
В России с 12 августа шесть дней подряд регистрировали более 800 умерших от коронавируса за сутки несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца.
Ранее Гинцбург говорил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «дельта». Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее эффективна против штамма «дельта», показатель составляет около 83%.
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «дельта».