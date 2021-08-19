СК сообщил о возможном обнаружении тела пропавшей в июне в Тюмени девочки

Девочка 2012 г. рождения 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов системы профилактики. За предоставление информации, способствующей поиску пропавшей, была объявлена награда в 500 тыс. руб. Позднее МВД заявило о награде в 1 млн руб.