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СК сообщил о возможном обнаружении тела пропавшей в июне в Тюмени девочки

Ведомости

В Тюмени, предположительно, обнаружили тело пропавшей в июне восьмилетней девочки, на месте работают следователи и криминалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», — сказали в пресс-службе.

Девочка 2012 г. рождения 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов системы профилактики. За предоставление информации, способствующей поиску пропавшей, была объявлена награда в 500 тыс. руб. Позднее МВД заявило о награде в 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных