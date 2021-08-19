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The Variety опубликовала топ зарплат актеров в Голливуде

Ведомости

The Variety составила рейтинг 17 самых высокооплачиваемых артистов Голливуда по состоянию на август 2021 г. Лидером списка оказался Дэниэл Крейг, заработавший более $100 млн на сиквеле фильма «Достать ножи». Второе место принадлежит Дуэйну Джонсону, заработавшему в два раза меньше своего коллеги, — он получил $50 млн от Amazon.

Леонардо ДиКаприо не вошел в первую тройку, а Бред Питт — даже в первую десятку. Самым бюджетным актером оказался Роберт Паттинсон, получивший за нового «Бэтмена» всего $3 млн. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Дженнифер Лоуренс. При этом в рейтинге всего три женщины: обладательницы премии «Оскар» — Лоуренс ($25 млн), Джулия Робертс ($25 млн) и Сандра Буллок ($20 млн).

Топ-17 зарплат артистов Голливуда:

  • Дэниэл Крейг — заработал $100 млн на сиквеле фильма «Достать ножи» для Netflix;

  • Дуэйн Джонсон — $50 млн за Red One (Amazon);

  • Уилл Смит — $40 млн за «Короля Ричарда» (WB / HBO Max);

  • Дензел Вашингтон — $40 млн за «Дьявола в деталях» (WB / HBO Max);

  • Леонардо ДиКаприо — $30 млн за «Не смотри вверх» (Netflix);

  • Марк Уолберг — $30 млн за «Правосудие Спенсера» (Netflix);

  • Дженнифер Лоуренс — $25 млн за «Не смотри вверх» (Netflix);

  • Джулия Робертс — $25 млн за «Оставь мир позади» (Netflix);

  • Сандра Буллок — $20 млн за «Затерянный город Д» (Paramount);

  • Райан Гослинг — $20 млн за «Серого человека» (Netflix);

  • Крис Хемсворт — $20 млн за «Тора: Любовь и гром» (Дисней);

  • Брэд Питт — $20 млн за «Скоростной поезд» (Sony);

  • Майкл Б. Джордан — $15 млн за «Без жалости» (Amazon);

  • Том Круз — $13 млн за «Топ Ган: Мэверик» (Paramount);

  • Киану Ривз — $12-14 млн за «Матрицу 4» (WB / HBO Max);

  • Крис Пайн — $11,5 млн за «Подземелье драконов» (Paramount);

  • Роберт Паттинсон — $3 млн за «Бэтмена» (Warner Bros.).

The Variety отмечает, что до подъема стриминговых сервисов $20 млн за картину считались стоимостью роли для наиболее выдающихся актеров. Большие авансовые платежи со стороны Netflix и Amazon приводят к тому, что традиционным студиям вроде Warner Bros. становится трудно конкурировать за актеров. Причем стриминговые сервисы также обеспечивают звездам своих картин дополнительные платежи.

В 2020 г. самым высокооплачиваемы актером по версии Forbes стал Дуэйн Джонсон с доходом в $87,5 млн, причем он занял это место второй год подряд. От Netflix он получил $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление». Второе место в списке занимает Райан Рейнольдс с заработком $71,5 млн. От Netflix за картину «Призрачная шестерка» он получил $20 млн. На третьем месте – Марк Уолберг с $58 млн годового дохода. Он снялся в фильме Netflix «Правосудие Спенсера».

Ранее по теме: Netflix принес Дуэйну Джонсону больше четверти годового дохода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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