The Variety опубликовала топ зарплат актеров в Голливуде
The Variety составила рейтинг 17 самых высокооплачиваемых артистов Голливуда по состоянию на август 2021 г. Лидером списка оказался Дэниэл Крейг, заработавший более $100 млн на сиквеле фильма «Достать ножи». Второе место принадлежит Дуэйну Джонсону, заработавшему в два раза меньше своего коллеги, — он получил $50 млн от Amazon.
Леонардо ДиКаприо не вошел в первую тройку, а Бред Питт — даже в первую десятку. Самым бюджетным актером оказался Роберт Паттинсон, получивший за нового «Бэтмена» всего $3 млн. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Дженнифер Лоуренс. При этом в рейтинге всего три женщины: обладательницы премии «Оскар» — Лоуренс ($25 млн), Джулия Робертс ($25 млн) и Сандра Буллок ($20 млн).
Топ-17 зарплат артистов Голливуда:
Дэниэл Крейг — заработал $100 млн на сиквеле фильма «Достать ножи» для Netflix;
Дуэйн Джонсон — $50 млн за Red One (Amazon);
Уилл Смит — $40 млн за «Короля Ричарда» (WB / HBO Max);
Дензел Вашингтон — $40 млн за «Дьявола в деталях» (WB / HBO Max);
Леонардо ДиКаприо — $30 млн за «Не смотри вверх» (Netflix);
Марк Уолберг — $30 млн за «Правосудие Спенсера» (Netflix);
Дженнифер Лоуренс — $25 млн за «Не смотри вверх» (Netflix);
Джулия Робертс — $25 млн за «Оставь мир позади» (Netflix);
Сандра Буллок — $20 млн за «Затерянный город Д» (Paramount);
Райан Гослинг — $20 млн за «Серого человека» (Netflix);
Крис Хемсворт — $20 млн за «Тора: Любовь и гром» (Дисней);
Брэд Питт — $20 млн за «Скоростной поезд» (Sony);
Майкл Б. Джордан — $15 млн за «Без жалости» (Amazon);
Том Круз — $13 млн за «Топ Ган: Мэверик» (Paramount);
Киану Ривз — $12-14 млн за «Матрицу 4» (WB / HBO Max);
Крис Пайн — $11,5 млн за «Подземелье драконов» (Paramount);
Роберт Паттинсон — $3 млн за «Бэтмена» (Warner Bros.).
The Variety отмечает, что до подъема стриминговых сервисов $20 млн за картину считались стоимостью роли для наиболее выдающихся актеров. Большие авансовые платежи со стороны Netflix и Amazon приводят к тому, что традиционным студиям вроде Warner Bros. становится трудно конкурировать за актеров. Причем стриминговые сервисы также обеспечивают звездам своих картин дополнительные платежи.
В 2020 г. самым высокооплачиваемы актером по версии Forbes стал Дуэйн Джонсон с доходом в $87,5 млн, причем он занял это место второй год подряд. От Netflix он получил $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление». Второе место в списке занимает Райан Рейнольдс с заработком $71,5 млн. От Netflix за картину «Призрачная шестерка» он получил $20 млн. На третьем месте – Марк Уолберг с $58 млн годового дохода. Он снялся в фильме Netflix «Правосудие Спенсера».