The Variety опубликовала топ зарплат актеров в Голливуде

В 2020 г. самым высокооплачиваемы актером по версии Forbes стал Дуэйн Джонсон с доходом в $87,5 млн, причем он занял это место второй год подряд. От Netflix он получил $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление». Второе место в списке занимает Райан Рейнольдс с заработком $71,5 млн. От Netflix за картину «Призрачная шестерка» он получил $20 млн. На третьем месте – Марк Уолберг с $58 млн годового дохода. Он снялся в фильме Netflix «Правосудие Спенсера».