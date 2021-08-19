Угрожавший взрывом в Вашингтоне мужчина сдался полиции
Угрожавший устроить взрыв у библиотеки конгресса США мужчина сдался полиции, сообщает CNBC. Он находился в припаркованном грузовом автомобиле и утверждал, что у него есть бомба.
«Он вышел из автомобиля и сдался, а тактические подразделения, которые были рядом, задержали его без инцидентов», — сказали начальник полиции Капитолия Том Мангер.
По его словам, в грузовике был контейнер с пропановым газом. Подозреваемым является 49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины. По данным NBC News, он озвучивал антиправительственные заявления.
Ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы здание библиотеки, Верховного суда, офисного здания Палаты представителей и офисов Республиканского национального комитета.