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Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный»

Ведомости

Роскомнадзор направил письмо технологическим компаниям с требованием удалить из магазинов приложение «Навальный», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в отношении которого Московским городским судом вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности», — пояснили в Роскомнадзоре.

Минюст 6 августа официально включил ФБК, ФЗПГ и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности после того, как за два дня до этого, 4 августа, Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании этих двух организаций и общественного движения запрещенными. Соответствующее решения по ФБК Мосгорсуд принял 9 июня.

В середине августа Росфинмониторинг внес ФБК в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных