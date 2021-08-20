Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный»
Роскомнадзор направил письмо технологическим компаниям с требованием удалить из магазинов приложение «Навальный», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в отношении которого Московским городским судом вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности», — пояснили в Роскомнадзоре.
Минюст 6 августа официально включил ФБК, ФЗПГ и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности после того, как за два дня до этого, 4 августа, Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании этих двух организаций и общественного движения запрещенными. Соответствующее решения по ФБК Мосгорсуд принял 9 июня.
В середине августа Росфинмониторинг внес ФБК в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму.