Гинцбург сообщил о более сильном клеточном иммунитете от аденовирусных вакцин

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Гинцбург ранее говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.