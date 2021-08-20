Гинцбург сообщил о более сильном клеточном иммунитете от аденовирусных вакцин
Вакцины, созданные на аденовирусной платформе, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к коронавирусу, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург через пресс-службу центра.
«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти», – сказал Гинцбург (цитата по ТАСС). Он отметил, что входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок способствует созданию более разнообразных защитных aнтител. «Все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя "Спутнику" нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант "дельта"», – объяснил глава центра.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Гинцбург ранее говорил, что «индийский» штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».