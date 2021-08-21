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Центр им. Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

Ведомости

В процессе разработки назальной вакцины достигнут серьезный прогресс, ученые готовы перейти к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», – сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал, что ученые хотели сначала провести клинические испытания как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но данная идея не получила одобрения. Стоимость испытаний он оценил в 400 млн руб.

Назальная вакцина – это второй компонент «Спутника V», который с помощью специального шприца распыляется в носовую полость. Прививку этим препаратом сделали сотрудники центра и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных