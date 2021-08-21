Центр им. Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от коронавируса
В процессе разработки назальной вакцины достигнут серьезный прогресс, ученые готовы перейти к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.
«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», – сказал он.
Ранее Гинцбург рассказал, что ученые хотели сначала провести клинические испытания как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но данная идея не получила одобрения. Стоимость испытаний он оценил в 400 млн руб.
Назальная вакцина – это второй компонент «Спутника V», который с помощью специального шприца распыляется в носовую полость. Прививку этим препаратом сделали сотрудники центра и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».