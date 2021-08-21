Представителю Крыма отказали в регистрации на форум «Крымская платформа»
Украинская сторона проигнорировала заявку главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова на участие в саммите «Крымская платформа».
«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – рассказал он в комментарии «РИА Новости».
Молохов добавил, что планировал рассказать о санкционной политике и «диверсиях» Киева, а также о том, как изменился полуостров за последние семь лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. Мероприятие при участии представителей 44 стран пройдет 23 августа.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.