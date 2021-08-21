В России за сутки выявили 21 000 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1852 человек, выздоровели 2544 человека, умерли 55 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 553 163 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1665), Подмосковье (+1119), Свердловская (+519) и Нижегородская (+502) области.