В России за сутки выявили 21 000 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 21 000 человек, следует из статистики оперштаба на 21 августа. Умерли 797 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 726 523. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 175 282 человека.
Вчера, 20 августа, оперштаб сообщил о 20 992 новых случаях COVID-19. Умерли 785 человек. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 004 052.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1852 человек, выздоровели 2544 человека, умерли 55 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 553 163 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1665), Подмосковье (+1119), Свердловская (+519) и Нижегородская (+502) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 210,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,41 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 37,6 млн случаев, Индии (свыше 32,3 млн) и Бразилии (более 20,5 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».