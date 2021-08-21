Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Мурашко сообщил об одобрении экспертами использования вакцины «Спутник лайт» для пожилых

Ведомости

Эксперты одобрили применение вакцины от коронавируса «Спутник лайт» для россиян старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник лайт" у лиц старше 60 лет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«Спутник лайт» был зарегистрирован в России в мае и поступил в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее граждан.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer провести исследования вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей дозы. РФПИ предлагает Pfizer начать исследования «Спутника лайт» в качестве бустера, говорилось в сообщении. Там также было указано, что «Спутник V» эффективен против «дельта»-штамма коронавируса на 83,1%.

Ранее по теме: Вакцину «Спутник V» модифицировали под «дельта»-штамм коронавируса
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных