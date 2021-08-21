Мурашко сообщил об одобрении экспертами использования вакцины «Спутник лайт» для пожилых
Эксперты одобрили применение вакцины от коронавируса «Спутник лайт» для россиян старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник лайт" у лиц старше 60 лет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
«Спутник лайт» был зарегистрирован в России в мае и поступил в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее граждан.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer провести исследования вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей дозы. РФПИ предлагает Pfizer начать исследования «Спутника лайт» в качестве бустера, говорилось в сообщении. Там также было указано, что «Спутник V» эффективен против «дельта»-штамма коронавируса на 83,1%.