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Россияне назвали самые скучные профессии

Ведомости

Самая скучная работа, по мнению россиян, у охранников (12% голосов), бухгалтеров (11%) и продавцов (7%), выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Скучными участники опроса также называли профессии уборщика, оператора call-центра, программиста, юриста, водителя, чиновника, банковского работника и др. При этом 13% респондентов заявили, что скучных профессий не бывает (так ответили 15% женщин и 10% мужчин).

Как отмечают авторы исследования, профессии охранника и бухгалтера традиционно возглавляют данный рейтинг, в то время как число россиян, считающих работу продавцом неинтересной, выросло за 8 лет с 2% до 7%.

Исследование проводилось с 6 по 17 августа в 326 населенных пунктах России, в опросе приняли участие 1000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных