Россияне назвали самые скучные профессии
Самая скучная работа, по мнению россиян, у охранников (12% голосов), бухгалтеров (11%) и продавцов (7%), выяснили аналитики сервиса SuperJob.
Скучными участники опроса также называли профессии уборщика, оператора call-центра, программиста, юриста, водителя, чиновника, банковского работника и др. При этом 13% респондентов заявили, что скучных профессий не бывает (так ответили 15% женщин и 10% мужчин).
Как отмечают авторы исследования, профессии охранника и бухгалтера традиционно возглавляют данный рейтинг, в то время как число россиян, считающих работу продавцом неинтересной, выросло за 8 лет с 2% до 7%.
Исследование проводилось с 6 по 17 августа в 326 населенных пунктах России, в опросе приняли участие 1000 человек.