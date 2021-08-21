В МИДе назвали странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт

«Единственная проблема в том, что когда у них [РФ] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», – сказали там. При этом российская сторона настаивает на том, что все необходимые документы были переданы в срок.