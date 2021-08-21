В МИДе назвали странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт
Ситуация с недопуском кораблей ВМФ России в порт автономного города Сеута является по меньшей мере странной, говорится в заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России... Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», – говорится в сообщении.
Захарова считает, что данный инцидент противоречит духу Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной странами в 2009 г. Утечка информации об инциденте в испанские СМИ говорит о желании официальных лиц этой страны «продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО», добавила она.
Накануне испанская газета El Confidencial со ссылкой на источники в МИДе страны сообщила, что Мадрид проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. По сведениям издания, российский флот запросил трехдневную стоянку большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» для дозаправки и пополнения запасов продовольствия. Стоянка должна была начаться 18 августа.
Однако МИД Испании не разрешил кораблям зайти в порт. Причиной, по данным источников издания, стало то, что Россия не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.
В испанском МИДе заявили, что не отказывали во входе этим кораблям.
«Единственная проблема в том, что когда у них [РФ] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», – сказали там. При этом российская сторона настаивает на том, что все необходимые документы были переданы в срок.