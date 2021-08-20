СМИ сообщили о недопуске Испанией в свой порт российских военных кораблей
МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке, сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники.
По ее данным, российский флот запросил трехдневную стоянку большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» для дозаправки и пополнения запасов продовольствия. Стоянка должна была начаться 18 августа. Однако МИД Испании не разрешил кораблям зайти в порт. Причиной, по данным источников издания, стало то, что Россия не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.
Это должно было стать первой остановкой российского флота в этом городе с тех пор, как в 2016 г. испанское правительство наложило вето на эти остановки под давлением НАТО и США, объяснив это тем, что корабли ВМФ России направляются на Ближний Восток для участия в сирийской войне на стороне режима Башара Асада.