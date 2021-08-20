СМИ сообщили о недопуске Испанией в свой порт российских военных кораблей

Это должно было стать первой остановкой российского флота в этом городе с тех пор, как в 2016 г. испанское правительство наложило вето на эти остановки под давлением НАТО и США, объяснив это тем, что корабли ВМФ России направляются на Ближний Восток для участия в сирийской войне на стороне режима Башара Асада.