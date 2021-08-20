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СМИ сообщили о недопуске Испанией в свой порт российских военных кораблей

Ведомости

МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке, сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники.

По ее данным, российский флот запросил трехдневную стоянку большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» для дозаправки и пополнения запасов продовольствия. Стоянка должна была начаться 18 августа. Однако МИД Испании не разрешил кораблям зайти в порт. Причиной, по данным источников издания, стало то, что Россия не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.

Это должно было стать первой остановкой российского флота в этом городе с тех пор, как в 2016 г. испанское правительство наложило вето на эти остановки под давлением НАТО и США, объяснив это тем, что корабли ВМФ России направляются на Ближний Восток для участия в сирийской войне на стороне режима Башара Асада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных