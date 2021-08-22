В России за сутки выявили 20 564 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1661 человека, выздоровели 2140 человек, умер 51 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 554 824 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1481), Подмосковье (+1184), Свердловская (+522) и Нижегородская (+498) области.