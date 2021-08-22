В России за сутки выявили 20 564 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 20 564 человек, следует из статистики оперштаба на 22 августа. Умерли 762 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 747 087. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 175 282 человека.
Вчера, 21 августа, оперштаб сообщил о 21 000 новых случаев COVID-19. Умерли 797 человек. За сутки в России полностью выздоровели 15 414 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 019 466.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1661 человека, выздоровели 2140 человек, умер 51 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 554 824 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1481), Подмосковье (+1184), Свердловская (+522) и Нижегородская (+498) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 211,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,42 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 37,6 млн случаев, Индии (свыше 32,4 млн) и Бразилии (более 20,5 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».