Трамп допустил возвращение американских военных в Афганистан
США, возможно, будут вынуждены ввести снова свои войска в Афганистан, заявил экс-президент страны Дональд Трамп.
«Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем войти», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, лишь готовность США ввести войска может обеспечить безопасность 45 000 американских граждан, которые якобы находятся в Афганистане.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.