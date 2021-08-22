Кличко заявил, что его не пустили в аэропорт встретить Меркель

20 августа в Большом Кремлевском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина с Меркель, по окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. На прошедшей встрече Путин пообещал Меркель сохранить транзит российского газа через Украину, а также попросил ее повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Путин обратил внимание на то, что канцлер Германии многое сделала, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания нормандского формата.