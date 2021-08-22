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Кличко заявил, что его не пустили в аэропорт встретить Меркель

Ведомости

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пропустили в аэропорт встретить канцлера Германии Ангелу Меркель, прибывшую с визитом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили», – написал он в своем Telegram-канале.

Кличко добавил, что такое в его практике мэра случается впервые. На опубликованных им кадрах видно, что охрана объясняет отказ в пропуске отсутствием мэра в списках.

20 августа в Большом Кремлевском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина с Меркель, по окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. На прошедшей встрече Путин пообещал Меркель сохранить транзит российского газа через Украину, а также попросил ее повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Путин обратил внимание на то, что канцлер Германии многое сделала, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания нормандского формата.

Ранее по теме: Что Путин и Меркель говорили об Украине, Афганистане и Навальном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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