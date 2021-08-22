Кличко заявил, что его не пустили в аэропорт встретить Меркель
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пропустили в аэропорт встретить канцлера Германии Ангелу Меркель, прибывшую с визитом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили», – написал он в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что такое в его практике мэра случается впервые. На опубликованных им кадрах видно, что охрана объясняет отказ в пропуске отсутствием мэра в списках.
20 августа в Большом Кремлевском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина с Меркель, по окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. На прошедшей встрече Путин пообещал Меркель сохранить транзит российского газа через Украину, а также попросил ее повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Путин обратил внимание на то, что канцлер Германии многое сделала, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания нормандского формата.