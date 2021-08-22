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Путин предложил произвести разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» по обсуждению народной программы партии.

«Правительство предпринимает действия, чтобы снизить инфляционные процессы в те рамки, которые бы соответствовали планам развития экономики и социальной сферы. И запланированные индексации по инфляции, ее недостаточно. Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 000 руб. Нужно будет "Единой России" и правительству это проработать», – приводятся слова Путина на сайте ЕР.

Кроме того, глава государства попросил «Единую Россию» после формирования фракции в Госдуме «отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 000 руб.» По мнению Путина, выплату должны получить все категории пенсионеров – в том числе работающие и военные.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. 28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше – со 2 августа.

Ранее по теме: Депутаты предложили освободить пенсионеров от налога на проценты по вкладам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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