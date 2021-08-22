Путин предложил произвести разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим
Президент России Владимир Путин предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» по обсуждению народной программы партии.
«Правительство предпринимает действия, чтобы снизить инфляционные процессы в те рамки, которые бы соответствовали планам развития экономики и социальной сферы. И запланированные индексации по инфляции, ее недостаточно. Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 000 руб. Нужно будет "Единой России" и правительству это проработать», – приводятся слова Путина на сайте ЕР.
Кроме того, глава государства попросил «Единую Россию» после формирования фракции в Госдуме «отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 000 руб.» По мнению Путина, выплату должны получить все категории пенсионеров – в том числе работающие и военные.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. 28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше – со 2 августа.