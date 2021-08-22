Путин предложил произвести разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим

«Правительство предпринимает действия, чтобы снизить инфляционные процессы в те рамки, которые бы соответствовали планам развития экономики и социальной сферы. И запланированные индексации по инфляции, ее недостаточно. Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 000 руб. Нужно будет "Единой России" и правительству это проработать», – приводятся слова Путина на сайте ЕР.