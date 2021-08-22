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Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе

Ведомости

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России на Поклонной горе, приуроченной ко Дню государственного флага, сообщается на сайте Кремля.

Церемония прошла под композицию «Славься» Михаила Глинки, исполненную президентским оркестром. На мероприятии также были министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и др.

День государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных