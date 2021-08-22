Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России на Поклонной горе, приуроченной ко Дню государственного флага, сообщается на сайте Кремля.
Церемония прошла под композицию «Славься» Михаила Глинки, исполненную президентским оркестром. На мероприятии также были министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и др.
День государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 г.