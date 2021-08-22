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Путин: нельзя навязывать россиянам вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя принуждать россиян к вакцинации от коронавируса, необходимо разъяснять населению ее преимущества. Об этом он рассказал на встрече с членами партии «Единая Россия».

«Поэтому я согласен с вами полностью: никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Президент также выступил создание стимулов для граждан к прохождению вакцинации.

Ранее глава государства уже неоднократно высказывался против принуждения населения к вакцинации. В частности, в июле он назвал повышение темпов вакцинации от коронавируса в стране главной задачей правительства, добавив, что в ходе этой работы необходимо подробно и квалифицированно отвечать на вопросы граждан.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Мурашко посоветовал россиянам привиться от коронавируса до сезона гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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