Путин: нельзя навязывать россиянам вакцинацию от коронавируса
Президент России Владимир Путин считает, что нельзя принуждать россиян к вакцинации от коронавируса, необходимо разъяснять населению ее преимущества. Об этом он рассказал на встрече с членами партии «Единая Россия».
«Поэтому я согласен с вами полностью: никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Президент также выступил создание стимулов для граждан к прохождению вакцинации.
Ранее глава государства уже неоднократно высказывался против принуждения населения к вакцинации. В частности, в июле он назвал повышение темпов вакцинации от коронавируса в стране главной задачей правительства, добавив, что в ходе этой работы необходимо подробно и квалифицированно отвечать на вопросы граждан.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».