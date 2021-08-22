Путин: нельзя навязывать россиянам вакцинацию от коронавируса

«Поэтому я согласен с вами полностью: никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).