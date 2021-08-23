Ученые выявили защищающее от всех штаммов коронавируса антитело

«Это антитело одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью (что означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широким нейтрализующим действием (что означает, что оно работает против всех вариантов)» — заявил старший автор исследования, доктор медицинских наук Майкл Даймонд.