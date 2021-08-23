Ученые выявили защищающее от всех штаммов коронавируса антитело
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета исследовали 43 антитела и выявили SARS2-38, которое способно противостоять всем наиболее опасным и распространенным штаммам коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота» и нескольким безымянным вариантам, представляющим потенциальную угрозу. Результаты, полученные экспертами, опубликованы на сайте университета.
«Это антитело одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью (что означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широким нейтрализующим действием (что означает, что оно работает против всех вариантов)» — заявил старший автор исследования, доктор медицинских наук Майкл Даймонд.
По его словам, эффективность данного антитела обусловлена его уникальной способностью присоединяться к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной у разных мутаций коронавируса. Таким образом, если объединить SARS2-38 с другими антителами, можно добиться высокой защиты людей от данной инфекции, пояснил эксперт.
Сейчас вирус, вызывающий COVID-19, отличается от того, что стал причиной пандемии, отмечается в исследовании. Многие из циркулирующих сейчас штаммов частично устойчивы к некоторым терапевтическим средствам, созданным на основе антител, разработанных на основе исходного варианта, предупредили авторы исследования.
«Вероятно, вирус будет продолжать развиваться... Наличие широко нейтрализующих эффективных антител, которые действуют индивидуально и могут быть объединены в пары для создания новых комбинаций, скорее всего, предотвратит формирование устойчивости инфекции к препаратам и антителам», — сказал Даймонд.
Вспышка коронавируса началась в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала происходящее пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день COVID-19 подтвердился более чем у 212 млн жителей планеты. Из них 17,7 млн человек умерли.