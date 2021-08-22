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Центр им. Гамалеи сделал заготовки для обновления «Спутника V»

Ведомости

Специалисты Центра им. Гамалеи сделали необходимые заготовки для  обновления своей вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе новых штаммов, сообщил гендиректор центра Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину), то мы к этому готовы», – сказал он.

Гинцбург также добавил, что сейчас «Спутник V» эффективно защищает от распространившихся в последнее время штаммов.

Ранее Гинцбург говорил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «дельта». Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее эффективна против штамма «дельта», показатель составляет около 83%.

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «дельта».

Ранее по теме: Гинцбург сообщил о более сильном клеточном иммунитете от аденовирусных вакцин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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