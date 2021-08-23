Байден призвал компании ввести обязательную вакцинацию сотрудников

«Если вы руководите бизнесом, некоммерческой организацией, являетесь руководителем на уровне штата или на местном уровне, и вы ждали полного одобрения FDA, чтобы ввести требование о вакцинации, я призываю вас сделать это сейчас, введите это требование. Повторите то, что я сделал в прошлом месяце, потребуйте у ваших сотрудников, чтобы они вакцинировались, в противном случае их будут ждать жесткие ограничения», — сказал Байден.