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Байден призвал компании ввести обязательную вакцинацию сотрудников

Ведомости

Президент США Джо Байден призвал руководителей американских организаций ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников после окончательного одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) вакцины Pfizer и BioNTech, передает CBS News.

«Если вы руководите бизнесом, некоммерческой организацией, являетесь руководителем на уровне штата или на местном уровне, и вы ждали полного одобрения FDA, чтобы ввести требование о вакцинации, я призываю вас сделать это сейчас, введите это требование. Повторите то, что я сделал в прошлом месяце, потребуйте у ваших сотрудников, чтобы они вакцинировались, в противном случае их будут ждать жесткие ограничения», — сказал Байден.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами окончательно одобрило вакцину компаний Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет 23 августа. FDA отметило, что препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 до 15 лет при чрезвычайных обстоятельствах. В декабре прошлого года данная вакцина получила сертификацию регулятора по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее по теме: В США одобрили применение третьей дозы вакцин от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных