Байден призвал компании ввести обязательную вакцинацию сотрудников
Президент США Джо Байден призвал руководителей американских организаций ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников после окончательного одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) вакцины Pfizer и BioNTech, передает CBS News.
«Если вы руководите бизнесом, некоммерческой организацией, являетесь руководителем на уровне штата или на местном уровне, и вы ждали полного одобрения FDA, чтобы ввести требование о вакцинации, я призываю вас сделать это сейчас, введите это требование. Повторите то, что я сделал в прошлом месяце, потребуйте у ваших сотрудников, чтобы они вакцинировались, в противном случае их будут ждать жесткие ограничения», — сказал Байден.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами окончательно одобрило вакцину компаний Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет 23 августа. FDA отметило, что препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 до 15 лет при чрезвычайных обстоятельствах. В декабре прошлого года данная вакцина получила сертификацию регулятора по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах.