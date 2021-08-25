Лечение больных COVID-19 до конца года обойдется России в 111 млрд рублей

Стоимость медицинской помощи пациентам с коронавирусом во втором полугодии 2021 г. превысит 111 млрд руб. Такую сумму сформировал Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) исходя из прогноза Минздрава, который ожидает, что за этот период в России будет выявлено 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие 2021 г.