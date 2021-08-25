Лечение больных COVID-19 до конца года обойдется России в 111 млрд рублей
Стоимость медицинской помощи пациентам с коронавирусом во втором полугодии 2021 г. превысит 111 млрд руб. Такую сумму сформировал Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) исходя из прогноза Минздрава, который ожидает, что за этот период в России будет выявлено 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие 2021 г.
Из 3,9 млн потенциально новых заболевших коронавирусом стационарная помощь потребуется порядка 20%, то есть 784 000 человек, указал ФОМС. Помимо этого, Счетная палата указывает, что фонду требуется дополнительно на оказание медпомощи застрахованным россиянам во втором полугодии 65,4 млрд руб. Помимо этого потребуется еще почти 60 млрд руб. на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг и т. д.
Эпидемиолог Антон Барчук указывает, что данный прогноз является «сильно пессимистичным». Вероятно, Минздрав построил данный прогноз исходя из 19 000 выявляемых случаев заражения коронавирусом за сутки и «продлил» его до конца года, пишет издание. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также предположил, что Минздрав учитывает наиболее пессимистичный сценарий для того, чтобы заложить необходимые средства для его преодоления.
24 августа оперштаб сообщил, что в России за сутки коронавирус выявили у 18 833 человек. Это минимум с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случая COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 785 374. Умерли за все время пандемии 177 614 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, в мире выявлено более 212 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 37,9 млн случаев, Индии (более 32,4 млн), Бразилии (свыше 20,5 млн) и Франции (более 6,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.