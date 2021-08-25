В Минздраве заявили о влиянии кондиционеров на распространение коронавируса
Риск распространения коронавируса повышается в местах скопления людей, где используются кондиционеры комнатного типа, сообщил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля», — сказал он (цитата по ТАСС).
Чуланов призвал свести к минимуму использование таких кондиционеров в местах скопления людей — магазинах, учреждениях культуры и образования, медицинских организациях и в общественном транспорте. По его словам, предпочтение стоит отдать естественной вентиляции.
Эксперт уточнил, что естественная вентиляция и регулярное проветривание снижают риск заражения коронавирусом, так как сокращают концентрацию вирусных частиц в воздухе. Также инфекционист напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.
По данным оперштаба, за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 6,8 млн жителей России. Более 178,4 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. За последние сутки вирус обнаружили у 19 536 человек. Умерли 809 граждан.