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В Минздраве заявили о влиянии кондиционеров на распространение коронавируса

Ведомости

Риск распространения коронавируса повышается в местах скопления людей, где используются кондиционеры комнатного типа, сообщил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля», — сказал он (цитата по ТАСС).

Чуланов призвал свести к минимуму использование таких кондиционеров в местах скопления людей — магазинах, учреждениях культуры и образования, медицинских организациях и в общественном транспорте. По его словам, предпочтение стоит отдать естественной вентиляции.

Эксперт уточнил, что естественная вентиляция и регулярное проветривание снижают риск заражения коронавирусом, так как сокращают концентрацию вирусных частиц в воздухе. Также инфекционист напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

По данным оперштаба, за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 6,8 млн жителей России. Более 178,4 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. За последние сутки вирус обнаружили у 19 536 человек. Умерли 809 граждан. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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