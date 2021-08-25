В Минздраве заявили о влиянии кондиционеров на распространение коронавируса

«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля», — сказал он (цитата по ТАСС).