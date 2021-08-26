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Врач исключил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России не появится, написал в своем Telegram-канале главврач ГКБ им. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что несмотря на массовую вакцинацию населения от COVID-19, скорость распространения коронавируса в разных странах мира почти не снизилась. Так, в среднем в «плотно привитых» государствах доля положительных ПЦР-тестов составляет 4,5–5%, а в период между подъемами заболеваемости — 0,5–1%. В Израиле показатель находится на уровне 5,8%, а в США, где полностью вакцинировались больше половины жителей, — 13,8%.

«У нас в России — спад, и процент положительных тестов 4,6%, и продолжает снижаться. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — резюмировал Мясников.

При этом он подчеркнул, что индивидуальный иммунитет, сформированный благодаря вакцинации, работает «достаточно надежно». Например, в Великобритании на 30 000 заболевших в сутки приходится примерно 100 умерших от COVID-19, в Израиле — 25 смертей на 7000 зараженных, во Франции — 120 на 24 000. В России же в тот же период за день инфекцию обнаружили примерно у 19 000 человек, а скончались 760.

Мясников отметил, что снижение смертности от COVID-19 в странах обусловлено именно массовой вакцинацией. По его словам, Россия пока «явно отстает» по числу граждан, сделавших прививки.

«Напомню, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус «вязнет» в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к не защищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило», — написал Мясников.

По данным на 26 августа, полностью привились от коронавируса 35,4 млн россиян, что эквивалентно 24,3% населения. Первую из двух доз вакцины получили почти 43 млн человек, то есть 29,4% жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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