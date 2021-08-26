Врач исключил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России

При этом он подчеркнул, что индивидуальный иммунитет, сформированный благодаря вакцинации, работает «достаточно надежно». Например, в Великобритании на 30 000 заболевших в сутки приходится примерно 100 умерших от COVID-19, в Израиле — 25 смертей на 7000 зараженных, во Франции — 120 на 24 000. В России же в тот же период за день инфекцию обнаружили примерно у 19 000 человек, а скончались 760.