«Коммерсантъ» сообщил о задержании сбытчика поддельных лекарств от ВИЧ и COVID-19

При продаже курьер предоставил поддельный кассовый чек. Сотрудники правоохранительных органов направились в аптеку на Смольной улице столицы, где обнаружили незаконно организованный аптечный склад. Там хранились коробки с дорогостоящими препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), в том числе для лечения рака, ВИЧ, туберкулеза и коронавируса. Среди них были «Авастин» (61 536 руб.), «Растан» (42 458 руб.), «Китруда» (309 994 руб.), «Цирамза» (137 977 руб.), «Перьета» (147 831 руб.), «Ацеллбия» (38 150 руб.), «Тасигна» (146 047 руб.), «Тагриссо» (251 058 руб.), «Тафинлар» (226 039 руб.) и «Тайверб» (107 090 руб.) (цены указаны по ЖНВЛП). Общую стоимость медикаментов правоохранители оценили более чем в 8,2 млн руб. Отмечается, что подлинность этих средств вызвала сомнения и проверяется. По какой цене препараты продавались в аптеке, установить оказалось почти невозможно, отмечает «Коммерсантъ».