«Коммерсантъ» сообщил о задержании сбытчика поддельных лекарств от ВИЧ и COVID-19
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УТ МВД и их коллеги из линейного управления полиции станции «Москва-Курская» задержали на Курском вокзале в Москве курьера аптеки, входящей в одну из крупнейших в России аптечных сетей, который собирался продать покупателю предположительно поддельный препарат «RoActemra 20 mg/ml 400vg/20 ml» («Актемра») за 180 000 руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в силовых структурах.
«Актемра» представляет собой иммунодепрессант для лечения ревматических артритов. Как отмечает издание, в последнее время врачи заметили, что в сочетании с другими препаратами это средство помогает лечить тяжелую форму COVID-19. При этом инъекции должны вводиться профессиональными докторами.
При продаже курьер предоставил поддельный кассовый чек. Сотрудники правоохранительных органов направились в аптеку на Смольной улице столицы, где обнаружили незаконно организованный аптечный склад. Там хранились коробки с дорогостоящими препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), в том числе для лечения рака, ВИЧ, туберкулеза и коронавируса. Среди них были «Авастин» (61 536 руб.), «Растан» (42 458 руб.), «Китруда» (309 994 руб.), «Цирамза» (137 977 руб.), «Перьета» (147 831 руб.), «Ацеллбия» (38 150 руб.), «Тасигна» (146 047 руб.), «Тагриссо» (251 058 руб.), «Тафинлар» (226 039 руб.) и «Тайверб» (107 090 руб.) (цены указаны по ЖНВЛП). Общую стоимость медикаментов правоохранители оценили более чем в 8,2 млн руб. Отмечается, что подлинность этих средств вызвала сомнения и проверяется. По какой цене препараты продавались в аптеке, установить оказалось почти невозможно, отмечает «Коммерсантъ».
При этом на лекарствах не было обязательной по закону маркировки, а штрих-коды, серии и прочие обозначения имели признаки сфальсифицированных. Правоохранительные органы обратились к компаниям-производителям средств за разъяснениями, и, по предварительным данным, те сообщили, что подобных упаковок не выпускали.
На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). По словам собеседников «Коммерсанта», в ходе расследования правоохранители выяснят, кто и где произвел данные медикаменты, использовались ли они в медицинских учреждениях и нанесли ли кому-то вред.