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Бомбардировщик СУ-24 разбился под Пермью

Ведомости

Фронтовой бомбардировщик СУ-24 разбился под Пермью. Об этом сообщили в командовании Центрального военного округа (ЦВО), передает «РИА Новости».

Как рассказали военные, самолет упал в лесистой местности во время проведения тренировочного полета. Сведений о разрушениях нет, пилоты катапультировались. Информации об их состоянии нет.

Для поиска и эвакуации летчиков в район падения СУ-24 направлен спасательный вертолет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, авария произошла сразу после вылета. «Интерфакс» передает, что, по предварительным данным, произошел отказ техники.

Советский и российский фронтовой бомбардировщик СУ-24 находится в строю с середины 1970-х гг. Он производился в различных модификациях с 1971 г. по 1993 г., а также с 2007 г. по 2009 г. Сейчас эти машины в частях ВКС России постепенно заменяются на новые СУ-34.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных