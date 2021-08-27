Бомбардировщик СУ-24 разбился под Пермью
Фронтовой бомбардировщик СУ-24 разбился под Пермью. Об этом сообщили в командовании Центрального военного округа (ЦВО), передает «РИА Новости».
Как рассказали военные, самолет упал в лесистой местности во время проведения тренировочного полета. Сведений о разрушениях нет, пилоты катапультировались. Информации об их состоянии нет.
Для поиска и эвакуации летчиков в район падения СУ-24 направлен спасательный вертолет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, авария произошла сразу после вылета. «Интерфакс» передает, что, по предварительным данным, произошел отказ техники.
Советский и российский фронтовой бомбардировщик СУ-24 находится в строю с середины 1970-х гг. Он производился в различных модификациях с 1971 г. по 1993 г., а также с 2007 г. по 2009 г. Сейчас эти машины в частях ВКС России постепенно заменяются на новые СУ-34.