Бомбардировщик СУ-24 разбился под Пермью

Советский и российский фронтовой бомбардировщик СУ-24 находится в строю с середины 1970-х гг. Он производился в различных модификациях с 1971 г. по 1993 г., а также с 2007 г. по 2009 г. Сейчас эти машины в частях ВКС России постепенно заменяются на новые СУ-34.