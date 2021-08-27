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В Анапе и Новороссийске запретили купание в море

Ведомости

Роспотребнадзор запретил купание в рекреационных зонах в Анапе и Новороссийске, где морская вода не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, передает ТАСС.

«Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований городов Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций», — сообщили в ведомстве, уточнив, что заборы проб проводят ежедневно, а общая эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье стабильная, вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

13 августа в Анапе и Новороссийске из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме Анапы и Новороссийска пострадали Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. В результате произошло подтопление более 2200 домовладений, порядка 4000 придомовых территорий. Всего в зону действия циклона попали более 13 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных