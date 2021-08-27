В Анапе и Новороссийске запретили купание в море

13 августа в Анапе и Новороссийске из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме Анапы и Новороссийска пострадали Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. В результате произошло подтопление более 2200 домовладений, порядка 4000 придомовых территорий. Всего в зону действия циклона попали более 13 000 человек.