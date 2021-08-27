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В Минобороны сообщили об обнаружении летчиков упавшего под Пермью Су-24

Ведомости

Катапультировавшихся летчиков разбившегося под Пермью фронтового бомбардировщика Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что пилоты сейчас находятся в лечебных учреждениях, деталей по их состоянию военные не привели.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что Су-24 разбился в лесистой местности, в 95 км от Перми при перелете на ремонтное предприятие. Жертв и разрушений на земле в результате аварии не зафиксировано. Полет выполнялся без боекомплекта. Источник «Ведомостей» в Минобороны сообщил, что бомбардировщик был из состава соединения, входящего в 14-ю армию ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Причина инцидента военными не комментировалась. Советский и российский фронтовой бомбардировщик Су-24 находится в строю с середины 1970-х гг. Он производился в различных модификациях с 1971 по 1993 г., а также с 2007 по 2009 г. Машины советского производства уже сняты с вооружения в 2016 г. Сейчас оставшиеся машины в частях ВКС России постепенно заменяются на новые Су-34.

Ранее по теме: Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных