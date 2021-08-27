В Минобороны сообщили об обнаружении летчиков упавшего под Пермью Су-24

Причина инцидента военными не комментировалась. Советский и российский фронтовой бомбардировщик Су-24 находится в строю с середины 1970-х гг. Он производился в различных модификациях с 1971 по 1993 г., а также с 2007 по 2009 г. Машины советского производства уже сняты с вооружения в 2016 г. Сейчас оставшиеся машины в частях ВКС России постепенно заменяются на новые Су-34.