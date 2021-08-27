В Минобороны сообщили об обнаружении летчиков упавшего под Пермью Су-24
Катапультировавшихся летчиков разбившегося под Пермью фронтового бомбардировщика Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве уточнили, что пилоты сейчас находятся в лечебных учреждениях, деталей по их состоянию военные не привели.
Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что Су-24 разбился в лесистой местности, в 95 км от Перми при перелете на ремонтное предприятие. Жертв и разрушений на земле в результате аварии не зафиксировано. Полет выполнялся без боекомплекта. Источник «Ведомостей» в Минобороны сообщил, что бомбардировщик был из состава соединения, входящего в 14-ю армию ВВС и ПВО Центрального военного округа.
Причина инцидента военными не комментировалась. Советский и российский фронтовой бомбардировщик Су-24 находится в строю с середины 1970-х гг. Он производился в различных модификациях с 1971 по 1993 г., а также с 2007 по 2009 г. Машины советского производства уже сняты с вооружения в 2016 г. Сейчас оставшиеся машины в частях ВКС России постепенно заменяются на новые Су-34.