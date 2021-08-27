ВОЗ исключила особую опасность для детей из-за новых штаммов коронавируса

В то же время Вуйнович отметила, что сейчас действительно больше детей болеют COVID-19, чем в предыдущие периоды. По ее словам, это не означает, что теперь коронавирус стал поражать именно несовершеннолетних. Дело в том, что ему подвержены люди без иммунитета к данной инфекции, пояснила она.