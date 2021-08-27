ВОЗ исключила особую опасность для детей из-за новых штаммов коронавируса
Появление новых штаммов коронавируса не вызывает тревожной ситуации в контексте детской заболеваемости COVID-19, заявила в интервью на канале «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Чтобы сейчас была тревожная ситуация — еще нет. На данный момент не можем так сказать», — сказала она.
В то же время Вуйнович отметила, что сейчас действительно больше детей болеют COVID-19, чем в предыдущие периоды. По ее словам, это не означает, что теперь коронавирус стал поражать именно несовершеннолетних. Дело в том, что ему подвержены люди без иммунитета к данной инфекции, пояснила она.
Представитель ВОЗ добавила, что на данный момент коронавирус в России распространяется более свободно, так как взрослые люди либо переболели, либо вакцинировались и их мобильность выросла. Дети же посещают различные общественные места, собираются в школы, поэтому шансы заболеть у них выше.
Вуйнович также рассказала, что вероятность мутации коронавируса уменьшается при снижении его передачи. Для этого необходимо соблюдать ряд правил: прививаться, носить маски, держать социальную дистанцию и регулярно проветривать помещения.
20 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что сейчас дети стали чаще болеть COVID-19 из-за большей агрессивности вируса. При этом вводить обязательную вакцинацию несовершеннолетних власти, по словам главы ведомства, не планируют.
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
На данный момент в мире обнаружено множество разных штаммов коронавируса. Самые известные из них — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа» и «йота». Одним из наиболее опасных при этом считается «дельта»-вариант, который, по данным ученых, более заразен и чаще вызывает тяжелое течение COVID-19.